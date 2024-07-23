Hanehalkı verileri dikkate alınarak TÜİK tarafından Ocak ve Mart 2024 arasındaki turizm verileri istatistikleri açıklandı. Ülke içinde seyahat edenlerin sayısında azalma olduğu görüldü.ANKARA (İGFA) - Ocak, Şubat ve Mart aylarından meydana gelen 1. çeyrek verilerine göre bu periyotta toplam 8 milyon 262 bin kişi seyahate çıktı.

Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile yurt içinde yaptıkları seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,3 azaldı ve 9 milyon 854 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 65 milyon 239 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 6,6 gece oldu.

SEYAHATE ÇIKANLARIN HARCAMALARI AŞIRI DERECEDE ARTTI!

Yerli turistlerin seyahate çıkarken yaptıkları harcamalar bir önceki yıl verileri üzerinden incelediğinde önceki yıla kıyasla seyahat harcamalarının 3,2 artarak 45 milyar 262 milyon 452 bin TL olarak gerçekleştiği görüldü.Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 4 bin 593 TL oldu.

SEYAHATE ÇIKANLAR EN ÇOK ARKADAŞ VE AKRABA EVLERİNİ TERCİH ETTİ

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 53 milyon 228 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama tercihlerinde ikinci sırada 4 milyon 971 bin geceleme ile "otel" yer alırken, "kendi evi" 4 milyon 354 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırayı aldı.

EN ÇOK HANGİ YAŞ GRUBU SEYAHAT EDİYOR?

Seyahate çıkanların yaş ortalaması incelediğinde en çok seyahat edenlerin 45-64 yaş grubu aralağında olduğu görüldü. Bu yaş grubunu 25-44 yaş aralığı takip etti. Üçüncü sırada 65 yaş ve üzeri yaş grubu yer aldı.