Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren YD Dokuma İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, ekonomik sıkıntılar nedeniyle iflas etti.

ŞİRKET DARBOĞAZDAN ÇIKAMADI

Yurtdışına halı, kilim ve paspas ihracatı yaparak Avrupa'dan birçok ülkeye ulaşan şirket, Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak konkordato talebinde bulunmuştu. Mahkeme şirkete 3 ay geçici mühlet karar vermişti. Daha sonra firmaya 2 ay daha ek mühlet hakkı tanınarak süreç 30 Ocak 2025’e kadar uzatılmıştı. Ancak şirket bu süreçte içinde bulunduğu darboğazdan çıkıp toparlanamadı.

MAHKEME İFLASINA KARAR VERDİ

Şirketin mali durumunda bir düzelme olmayınca mahkeme son kararını verdi. Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde 19 Mart 2025 tarihinde görülen davada, YD Dokuma'nın konkordato talebi reddedildi. Mahkeme şirketin iflasına karar verdi.