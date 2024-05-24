Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği (AB) ülkelerine girişleri için gerekli olan Schengen vizesindeki ret oranları gündemdeki yerini korurken, 2023 yılı için Schengen vizesi başvuru verileri açıklandı.

Türkiye'nin başvuru ret oranı yüzde 16,1'e çıktı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Vatandaşlarımızın ticaret, turistik, eğitim, akademik, kültürel ve sanatsal çalışmalar için AB ülkelerine vize başvurularında yüzde 30'luk artış var. Bu noktada da AB Komisyonu, üye ülkelere Türkiye'deki elçilik ve konsolosluklarında gerek insan kaynağı gerekse donanım yönünden kapasite artışına gitmeleri gerektiği tavsiyesinde bulunmuş" dedi.

TÜRKİYE'YE EN ÇOK VİZE REDDİ VEREN ÜLKELER

1-DANİMARKA

2-YUNANİSTAN

3-İSPANYA

4-BELÇİKA

5-ALMANYA

6-ÇEKYA

7-MACARİSTAN

8-HIRVATİSTAN