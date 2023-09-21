Türkiye'nin dikkatini çeken ve üzüntüyle izlenen olaylardan biri olan Yörük kızı Müslüme Yağal davasıyla ilgili son dakika gelişmeleri yaşandı.

Olay, 10 Kasım 2021 tarihinde Mersin'de meydana gelmişti. 3 yaşındaki Müslüme Yağal akşam saatlerinde kaybolmuş, bu durum üzerine arama çalışmaları başlatılmıştı. Arama çalışmaları için itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri seferber olmuştu. Ancak 10 gün süren çaba sonucunda küçük Müslüme'nin cansız bedeni, kaldıkları çadırın 7 kilometre ilerisindeki çalılıkların arasında bulunmuştu. Otopsi sonucunda ölüm nedeni kesin olarak belirlenememişti ve Müslüme defnedilmişti.

Müslüme'nin cesedinin bulunmasının ardından, annesi Selvi, babası Mehmet, dedesi Hasan Yağal, anneannesi, babaannesi, kardeşleri ve halasının da aralarında bulunduğu 9 yakını gözaltına alınmıştı. Ancak şüphelilerden dede Hasan Yağal tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştı. Ardından Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda dava açılmıştı.

Tutuklu sanık Hasan Yağal, 6. kez hakim karşısına çıktı. Hasan Yağal, "Kendini savunamayacak yakın akrabayı bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak amacıyla kasten öldürme, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, nitelikli cinsel saldırı, cinsel amaçla cebir, tehdit veya hile kullanarak çocuğu hürriyetinden yoksun kılma, suçluyu kayırma suçuna azmettirme" suçlamalarıyla yargılanıyor.

Mahkeme heyeti, davada eksikliklerin giderilmesi ve cumhuriyet savcısının esas hakkında mütalaasını hazırlaması için duruşmayı erteledi.