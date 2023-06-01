Dün saat 18.00’de oynanan üçüncülük karşılaşmasında geçen senenin şampiyonu İNGAZ, AS Ortakçı’yı yenerek üçüncülük kupasını aldı. Ardından oynanan final maçında Milli Eğitim Müdürlüğü ile BUSKİ karşı karşıya geldi.

Zevkli geçen maçta Milli Eğitim Müdürlüğü’nün oyuncuları daha istekli olunca ilk yarıda istediği gollere ulaştı. Bilgin Özçağlar’ın yönettiği müsabakayı 10 – 4 kazanan Milli Eğitim Müdürülüğü şampiyon oldu.

Pandemi dönemi haricinde 15 yıldır aralıksız düzenlenen turnuva artık bir gelenek haline geldi. Bu yıl 4 grupta 16 takımın katıldığı turnuvada geçen sene İngaz şampiyon, Tapu Müdürlüğü ikinci ve Buski üçüncü olmuştu. İlki 2007 yılında turnuvada Milli Eğitim Müdürlüğü 7.kez şampiyon oldu.