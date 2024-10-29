Yerlikaya, teröristlerin İlhan Tekinalp (kod adı Ferhat Serhildan) ve Recep Kipçak (kod adı Devrim Cudi) olduğunu açıkladı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nın J-SİHA, ATAK Taarruz Helikopterleri ve zırhlı araçlarla desteklenen operasyonunda, Jandarma Özel Harekât, Komando Timleri ve Güvenlik Korucuları tarafından tespit edilen teröristlerin bölgede güvenlik güçlerine yönelik eylem hazırlığında oldukları ve tehdit yoluyla halktan erzak temin ettikleri belirlendi. Ayrıca, Şırnak Beytüşşebap’ta bir vatandaşın öldürülmesi olayına da karıştıkları tespit edildi.