Ormanlık alanlardaki dere ve kaliteli soğuk sularda yaşamayı seven, soyu tükenme tehlikesi altında olan Alabalık, balık tutkunların en gözde avlarından biri olarak biliniyor. Bu tatlı su balığı, Bursa bölgesinde ormanlar içindeki soğuk sularda çok fazla görüldüğünden özellikle yaz aylarında bu balık türü, genellikle elle avlanıyor.

Avlanmanın artması nedeniyle her geçen yıl nesli tükenen Alabalık, vahşi hayvanlarında önemli besin kaynakları arasında. Uzmanların bir kısmı alabalık türünün azalmasını, su debisinin düşmesine ve kontrolsüz avlanmalara bağlıyor. Ancak profesyonel avlanma yapan balıkçılarda tadı efsane olan alabalık için ormanlar içinde kilometrelerce yürüyüş yapıyor. Zorlu parkurları aşmak zorunda kalan ve zaman zaman büyük tehlikeler atlatan balıkçılar, büyük sabır göstermek zorunda kalıyorlar.

Karadenizli balıkçı Birol Tangut'ta bunlarda biri. Doğal Alabalık yasağından bir gün önce çıktığı avda, devasa büyüklükte çok sayıda alabalık yakalamayı başardı. Arkadaşları ile birlikte girdikleri derede yakaladığı balıkları dereye geri bırakan Birol Tangut, arkadaşları birlikte alabalık yerine palamut yemeyi tercih etti.

Balıkçı bu durumu işe şu şekilde açıkladı. "Dün kilometreleri hiçe sayıp sezon finali için dere kenarındaydım Rabbime şükürler olsun finale yakışır güzellikte kırmızı benekliler yakalayıp bıraktım. Kırmızıları salıp Dere kenarında sabah kahvaltısında çayın yanına palamut pişirdik. Var biraz delilik ama tek gayemiz daha balıklı dereler ve bu mirası çocuklarımıza aktarabilmek. İnşallah başarabiliriz." diye konuştu.