Bursa’nın İnegöl İlçesinde yer alan Yenice Gölet’inde tutulan devasal pullu ve aynalı sazanlar görenleri hayrete düşürdü.

İnegöl Amatör-Sportif Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği üyesi Bilecikli olta balıkçısı Kerim Çelikbilek ailesi ile birlikte 3 günlük bir Yenice Gölet’inde olta attı. Çelikbilek, kiloları 8 ile 12 arasında değişen devasal 3 pullu ve aynalı sazanlar tuttu. Çelikbilek’in tuttuğu devasal balıklar diğer olta balıkçıların ilgi odağı olurken, Bol bol hatıra fotoğrafı çekindiler. Kerim Çelikbilek, dün itibariyle 15 Haziran 2024 tarihine kadar sürecek olan av yasağı öncesi 3 günlük bir Yenice Göledi kampı yaptıklarını söyleyerek, "Gittiğimiz ilk günü gecesinde 12 kiloluk bir pullu sazan oltamıza takıldı. Ertesi gün ise 8 kiloyu geçkin birde aynalı sazan tuttuk. Arkadaşlarımızla birlikte irili ufaklı yaklaşık 30 adet sazan oltamıza takıldı. Bu tuttuğumuz sazanlar bizleri mutlu etti. Buraya kadar boş gelmemiş olduk" dedi.