Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Mustafa Kemal Atatürk’ün Yalova’ya gelişinin 94. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Tutuk mesajında, Yalova’yı Atatürk’e layık bir şehir yapmak için çalıştıklarını belirtti.

Tutuk, Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Yalova Benim Kentimdir” diyerek kentte olan sevgisini ortaya koyduğunu belirtti. Tutuk, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“19 Ağustos 1929’da Yalova’ya ilk kez gelen ve şehrimize hayran olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul ve Ankara’dan sonra en fazla şehrimizde konaklamıştır. Atatürk, Yalova’ya 17 kez günü birlik olarak geldi, aynı gün ayrıldı. 27 kez gelişinde ise toplam 313 gün 270 gece Yalova’da kaldı. Atatürk, Yalova dışında hiçbir yere bu kadar sık gitmemiş ve hiçbir yerde iki çiftlik ve üç ev sahibi olmamıştır. Tüm bunları ’Yalova Benim Kentimdir’ veciz sözüyle de taçlandırmıştır. Yalova’yı o kadar çok sevmişti ki burayı yazlık başkent yapmıştı. Yalova, Atatürk’ün yazlık çalışmalarını yaptığı, dinlendiği ve en önemli kararları aldığı bir yerdi. Çok önem verdiği toplantılara Yalova’da hazırlanmıştı. Yerli ve yabancı devlet adamlarını ve konuklarını Yalova’da ağırlamıştı. Atatürk, bizlere daha dünyada çevrecilik diye bir kavram yokken, bir ağacın dalına kıymamak için çevrecilik dersi verdiği Yürüyen Köşk’ü miras bıraktı. Yürüyen Köşk, Yalova’mızın en önemli marka değerlerinden bir tanesi her yıl on binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. Onu görmek için sadece yurt içinden değil yurt dışından misafirler şehrimize geliyor. Çok sevdiği Yalova’yı ilmek ilmek planladı. Bizler onun bize gösterdiği istikamette bugün Yalova’yı onun istediği seviyeye çıkartmak için çalışıyoruz. O’nun emanetine her zaman sahip çıkıp korumaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha rahmetle ve özlemle anıyorum.”