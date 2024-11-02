41. TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 2-10 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuar, bu yıl da kitapseverler, yazarlar, yayıncılar, edebiyat ve kültür-sanat dünyasından pek çok kişi için önemli bir buluşma noktası olacak.

Bu yıl 41.’si düzenlenen TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 2-10 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, kitapseverleri bir kez daha bir araya getirecek. Fuar kapsamında, yurt içi ve yurt dışından birbirinden değerli yayınevleri, ünlü yazarlar ve okurlar buluşacak. Yüzlerce kültür etkinliği ve imza günü ile kitapseverler unutulmaz bir deneyim yaşayacak.

Fuarın açılışına çok sayıda kişi katıldı

Fuar, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Azerbaycan Kültür Bakan Yardımcısı Farid Cafarov, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 41. TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı Onur Yazarı Yalvaç Ural, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Ersözlü, TÜYAP Kitap Fuarı Danışma Kurulu Başkanı Doğan Hızlan, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetlinin katılımıyla kapılarını açtı.

Fuarın Onur yazarı Yalvaç Ural oldu

TÜYAP Kültür Fuarları Danışma Kurulu kararıyla çocuk ve gençlik edebiyatının önde gelen isimlerinden Yalvaç Ural, 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın “Onur Yazarı” olarak belirlendi.

Yalvaç Ural’ın masalsı dünyası ve çocuk ve gençlik edebiyatına yaptığı katkılar bu sene fuarın ana eksenini oluşturacak. Fuar, Yalvaç Ural’ın katılımıyla düzenlenecek kültür etkinliklerine de ev sahipliği yapacak. TÜYAP tarafından, yazarın yaşamına ve eserlerine odaklanan bir anı kitabı hazırlanıyor.

Ana tema, ‘Çocukluk Şenliktir’

Yalvaç Ural’ın eserlerinden de ilham alarak, 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın ana teması ‘Çocukluk Şenliktir’ oldu. Hayal gücünün ve keşfin altın çağı olan çocukluğun önemi ve değeri kutlanacak. Fuar kapsamında düzenlenecek etkinliklerde, çocukların zihinsel ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunacak, onları okumaya teşvik edecek ve hayal güçlerini özgürce kullanmalarına imkan tanıyacak faaliyetler de yer alacak.

Fuar, 10 Kasım tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.