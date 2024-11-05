Başrollerinde Oscar ödüllü Billy Bob Thornton, Emmy ödüllü Jon Hamm ve Hollywood starı Demi Moore’un yer aldığı Landman için geri sayım başladı. Landman 18 Kasım’da, ABD’den 24 saat sonra TV+’ta yayında olacak.

TV+, Oscar ödüllü Billy Bob Thornton’ın başrolünde yer aldığı, merakla beklenen yeni orijinal dizi Landman’in Türkçe altyazılı resmi fragmanını yayınladı. Dizi, 18 Kasım Pazartesi günü, ABD’den bir gün sonra TV+’ta izleyiciyle buluşacak. Platformda ilk olarak iki bölümüyle izleyicinin karşısına çıkacak dizinin ilk sezonu 10 bölümden oluşuyor. Landman’in yeni bölümleri, ABD’den 24 saat sonra Türkçe dublaj ve altyazı seçeneğiyle her pazartesi platformda olacak.

Oscar adayı Taylor Sheridan ve Christian Wallace iş birliğiyle hayata geçirilen Landman’in yapımcılığını ise Paramount+ adına, MTV Entertainment Studios, 101 Studios ve Sheridan’s Bosque Ranch Productions üstleniyor. Batı Teksas’ın meşhur petrol kuyularının yer aldığı bölgede geçen Landman, bu zorlu dünyadaki zengin olma mücadelelerinin hikayesini ekranlara taşıyacak.