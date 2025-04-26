Bilecik’te 3 gün boyunca devam edecek olan U18 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe maçları İstasyon Sentetik Sahası’nda oynanırken, turnuvaya İstanbul, Sakarya, Eskişehir ve Kütahya’dan 6 takım katıldı. A Grubu’nda Tekspor, Tavşanlı Linyitspor ve Şirintepespor yer aldı. B Grubu’ndan ise; Tankspor, Sağlıkspor ve Büyükçekmecespor yer aldı. A Grubu’nun ilk maçlarında Tekspor, Tavşanlı Linyitspor’u 10-1 yenerken, ikinci maçta Şirintepespor, Tavşanlı Linyitspor’u 3-0 yendi. Gruptaki son maçta Tekspor ve Şirintepespor liderlik için bugün karşı karşıya gelecek. B Grubu’nda ise; ilk maçta Tankspor, Sağlıkspor’u 5-1 yendi. Gruptaki ikinci maçta Sağlıkspor, Büyükçekmecespor 5-0 yenilerek, turnuvaya veda etti. Grubun son maçında Büyükçekmecespor ile Tankspor grup liderliği için bugün karşı karşıya gelecek.

Öte yandan U18 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe maçları İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Bilecik, Zonguldak, Eskişehir, Kütahya, İzmir, Uşak, Mersin, Aksaray, Kırıkkale, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Bingöl, Muş, Trabzon, Giresun, Amasya, Sivas, Düzce ve Karabük illeri ev sahipliği yapıyor.