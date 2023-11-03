Süper Amatör Ligi: Üç grupta liderler İnegöl takımlarının. Tarihte ilk defa üç grubun liderleri bizim takımların oldu. Bu sebeple bu hafta unutulmamalı. Umarım lig sonunda da en az 2 – 3 takımla play – off heyecanı yaşarız.

A Grubu: Üçüncü haftada K.Güvenspor evinde bugüne kadar puan kaybı olmayan Tütünspor’u misafir etti. Temsilimiz müsabakayı 4 – 0 yenip liderliği geri aldı. Osmaniyespor uzak deplasmanda renkdaşı Orhanelispor’a karşı oynadı. Maç başladığı gibi 0 – 0 bitti. 3 – 4 pozisyonu ve penaltıyı değerlendiremeyen Osmaniyespor böylece ligde ne gol atabildi, ne de gol yedi. Aynı zamanda galip gelmedi ve mağlup da olmadı. Akhisar Demirspor Bursa’da Demirtaşspor’a karşı ilk galibiyeti için mücadele etse de sahadan 1 – 1 ayrıldı. Bu hafta lider K.Güvenspor - Akhisar Demirspor derbi maçı var bizleri bekliyor. Osmaniyespor evinde sondan ikinci sıradaki Demirtaşspor ile karşılaşacak.

B Grubu: Alanyurt Gençlik sahasında HD Osmangazispor’u misafir etti. Temsilcimiz 1 – 0 geriden gelip maçı 4 – 1 kazanıp liderliğine devam etti. Kurtuluşspor 50. Yılında kendi sahasındaki ilk maçta 4 puanlı Keles Gençlik ile karşılaştı. Daha çok golü arayan taraf ev sahibi Mobilya Kurtuluşspor olsa da beklenen gol bir türlü gelmedi ve maç başladığı gibi 0 – 0 bitti. Maçtan önemlisi maç öncesi yaşanan güzellikler çok farklı ve değerliydi. Cumhuriyetimizin 100. yılında kuruluşunun 50. yılını kutlayan Kurtuluşspor’un hazırlığı görülmeye değerdi. Sahanın süslemesi, sporcuların özel tişört ile sahaya çıkmaları, seremoni de her iki takıma özel tişörtlerle eşlik eden çocukların olması çok anlamlıydı. Liderlik keyfini süren Alanyurt Gençlik, Mudanyaspor’a konuk olacak. Artık galip gelmek isteyen Mobilya Kurtuluşspor deplasmanda Nilüfer Kızılcıklıspor ile karşı karşıya gelecek.

C Grubu: Liderliğe iyi alışan Orhaniyespor, üçüncü maçında Bursa’nın en köklü kulüplerinden Zaferspor’a karşı mücadele etti. Maç 1 – 1 bitince Orhaniyespor 2 puan kaybetmiş oldu. Ancak bu puan kayıpları liderliğin kaybolmasına sebep olmadı. Liderlik halen Orhaniyespor’da. Gençlergücü bu hafta 3 – 0 hükmen kazandı. Puan sıralamasında yine en üstte olan Orhaniyespor evinde Burgazspor ile oynayacak. Burgazspor’un henüz galibiyeti yok. Gençlergücü, İznik’te İznikspor’a karşı bir sürpriz yapma peşinde olacak.

1.Küme:

3.Grup: Anadolu FK, İnegöl’de grubun güçlü takımlarından Cihanspor ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı bizimkiler 4 – 0 kazanarak yoluna devam etti. Cerrahspor ligde pek tadı olmayan Saruhanlarspor’u Bursa’ da 2 – 1 yendi. Lider Anadolu FK belki de en zor deplasman maçına bu hafta çıkacak. Oynadığı üç maçı da kazanan Panayırspor’a konuk olacaklar. Cerrahspor evinde Yenişehir Yolörenspor’u yenme amacıyla sahaya çıkacak.

4. Grup: Yenicespor bu hafta sahasında lig üçüncüsü İznik Elbeyli Üzümspor’u misafir edip yenmek istedi lakin maç 0 – 0 bitti. Gençlerle sahaya çıkan Gençlergücü deplasmanda Bursa Merinosspor’a 5 – 1 kaybetti. Yenicespor - Gençlergücü derbi maçı Pazar günü oynanacak.