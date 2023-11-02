Türkiye Ziraat Kupası 3. Tur Eleme maçı geçtiğimiz Çarşamba günü İnegölspor - Derincespor arasında İnegöl ilçe stadyumunda oynandı.

Basın mensupları foto muhabirleri olarak stadyumdaki yerimizi aldık.

Bu esnada Türkiye futbol federasyonu temsilcisi ve değerli foto muhabiri Şaban Kılıçcı arasında geçen akreditasyon alanı ile ilgili tartışmaya probleme tanıklık ettik. Türkiye futbol federasyonu tarafından verilen Akreditasyonda saha içini ifade eden bilgiler olmasına rağmen temsilcinin foto muhabiri Şaban Kılıçcı’yı saha yerine ısrarla basın tribününe göndermeye çalışmasına şahit olduk. Fotoğrafları oradan çekebileceğine dair ifadelerine tanıklık ettik.

Burada esas temas etmek istediğim mevzu bahis olan konu şudur; Türkiye Futbol Federasyonunca verilmiş olan belgeye rağmen "BANA İŞİMİ ÖĞRETME BİZ BU KONUDA KURS GÖRDÜK GÖSTERDİĞİM YERE GEÇİN" demesi.

Genel Merkezle yapılan telefon trafiği sonrasında genel merkezce temsilci tarafından yapılan uygulamanın yanlış olduğu uygulamanın fevri ve keyfi olduğu anlaşıldı. Bu trafik sonucunda değerli meslektaşımız sahadaki yerini aldı.

Bizler başta ülke futbolunu Türkiye Futbol Federasyonunun misyon ve vizyonunu yüceltmek, değer katmak daha ileriye muasır medeniyetler seviyesine taşımak için gecesini gündüzüne, yazını kışına soğuğuna sıcağına maddi sıkıntılarına katlanarak yüklenen basın mensuplarına bu tarz uygulamalar reva görülmemelidir.

İlgili üst makam ile görüşmeyi bile reddederek ben bilirim edasıyla muamele görmek ise asla hoş bir durum değildir.

Türkiye futbol federasyonunun talimatları adil şekilde uygulanmak üzere tüm futbolun paydaşlarını bağlar. Hiç bir paydaşın hakkı ihlal edilmemelidir.

Son olarak basta Futbol federasyonuna ve Türkiye Spor yazarları derneğine teşekkürlerimi iletmek isterim. Metropolden ilçeye kadar önemli kişi veya imtiyazlı torpilli diye bir ayrım söz konusu olmadan ivedilik ile basın mensuplarına el uzatan yardımcı olan hizmet ve anlayışları için teşekkür ederim. Mesele asla Şaban Kılıçcı değildir. Hepimizin içinde bulunduğumuz talimatlara hukuka bağlı olmamızdır. Hepimiz ülke futbolunun paydaşlarıyız sonuçta.