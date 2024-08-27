ÜÇGE Grup Şirketleri, “İş’te Kadın İşte Güç” lansmanını Bursa Işıktepe OSB fabrikasında gerçekleştirdi. “EşitİZ” ilkesiyle hareket eden ÜÇGE, İŞKUR ve Borçelik Teknik Akademi iş birliğiyle kadın çalışanların üretim alanında istihdam edilmesini hedefliyor.ÜÇGE’nin “İş’te Kadın, İşte Güç” lansmanı, Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, Borçelik İcra Kurulu Üyesi Baran Burat, Borçelik Yönetim Sistemleri Direktörü Serkan Ürkmez ve Borçelik Teknik Akademi ve Kalite Sistem Müdürü Emre Bülbül’ün yanı sıra basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Lansmanda ÜÇGE Grup Şirketleri CEO’su Esra Güven açılış konuşmasını yaptı. Güven, dünya genelinde kadın-erkek nüfus oranının neredeyse eşit olduğunu ancak Türkiye’de kadın iş gücüne katılım oranının düşük olduğunu belirtti. Eğitim seviyelerine göre kadınların iş gücüne katılımının artırılması gerektiğini vurguladı. Beyaz yakalı kadın çalışan sayısının daha eşit seviyede olduğunu belirten Güven, mavi ve gri yaka pozisyonlarda ise kadın istihdamını artırma gerekliliğine dikkat çekti.

Güven, veri odaklı stratejilerle toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklediklerini ve yapay zekâ teknolojilerinin cinsiyet ayrımcılığını azaltacağına inandıklarını belirtti. Mustafa Kemal Atatürk’ün kadınlara verdiği değeri anarak, katılımcılara, iş ortaklarına ve tüm çalışanlara, eşit ve değerli bir gelecek için birlikte daha çok çalışmaya davet etti. Güven, ayrıca “İş’te Kadın İşte Güç” projesine destek veren Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne, Borçelik Teknik Akademi’ye ve projeye katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Esra Güven’in ardından konuşma yapan ÜÇGE Grup Şirketleri İK Direktörü Seda Nur Akcan İncir, “İş’te Kadın İşte Güç Kadın İstihdam Projesi’nin temel amacının, kadınların iş hayatındaki rolünü güçlendirmek ve ülkemizde kadın istihdamını artırmak olduğunu belirtti. İncir, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının tüm toplum için büyük bir kazanım olduğuna vurgu yaparak, ÜÇGE Grup Şirketleri olarak kadınların iş gücüne katılımını artırmak ve kariyer yolculuklarını desteklemek için kararlılıkla çalıştıklarını ifade etti. Kadınların ekonomik ve toplumsal kalkınmada kilit rol oynadığını söyleyen İncir, “Geleceğe eşit iz bırakarak değer yaratıyoruz” dedi.

Seda Nur Akcan İncir’in ardından konuşma yapan ÜÇGE Mağaza Ekipmanları Fabrika Direktörü Taner Güler, kadın istihdamının artırılmasının önemine değinerek sanayi sektöründeki nitelikli mavi yaka çalışan açığına dikkat çekti. “İş’te Kadın İşte Güç” projesiyle kadınların iş hayatındaki payını artırmayı hedeflediklerini ifade etti. ÜÇGE’nin teknolojik yatırımları ve geniş üretim kapasitesiyle sektörde farklılaştığını belirten Güler, kadın istihdamının bu alanda da önemli bir katkı sağlayacağını vurguladı.

Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, konuşmasında kadın istihdamının artırılmasının hem ekonomik hem de toplumsal kalkınma açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. İŞKUR olarak, Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) ile kadınların iş gücüne katılımını teşvik eden projeleri desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Türkmen, ÜÇGE'nin “İş’te Kadın, İşte Güç” projesini Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) ile desteklediklerini ve ÜÇGE’nin bu çabalarının Kadın İstihdamı için çok önemli olduğunu belirtti.

Ardından söz alan Borçelik İcra Kurulu Üyesi Sayın Baran Burat, iş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının sadece kadınlar için değil, tüm iş dünyası ve toplum için büyük bir kazanım olduğunu ifade etti. Burat, kadınların iş gücüne katılımının artırılmasıyla işletmelerin inovasyon kapasitelerinin ve verimliliklerinin de artacağını belirtti. Burat, Borçelik olarak kadın istihdamını teşvik eden her türlü projeyi desteklemekten gurur duyduklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından, kadın istihdamına yaptıkları katkılardan dolayı Feyzullah Eren Türkmen ve Baran Burat’a plaket takdim edildi. Tören, kadınların iş dünyasında daha güçlü ve eşit bir şekilde yer almasını hedefleyen bu anlamlı projenin, iş dünyasında ve toplumda yaratacağı pozitif etkilerin vurgulanmasıyla sona erdi.