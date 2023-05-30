Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ve esnafın katkılarıyla düzenlenecek Kocaeli Ucuzluk Panayırı 31 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında kurulacak. Deprem bölgesinde satış yapamayan esnafın ürünleri de panayırda yer alacak.

Kocaeli Kent Meydanında Kocaeli Ucuzluk Panayır kuruluyor. Panayır aynı zamanda sosyal sorumluluk çalışmalarını da içeriyor. Deprem bölgesinde ürünlerini satamayan esnafın ürünleri de panayırda yer alacak ve sağlanacak gelir deprem bölgesinde bulunan esnaf ile depremden etkilenen vatandaşlara gönderilecek. Kocaeli esnafının da yer aldığı panayırın şenlik havasında geçmesi için tüm çalışmalar yapılıyor.

Kocaeli Ayakkabıcılar, Kocaeli Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular, Kocaeli Terziler, Kocaeli Pastacılar ve Tatlıcılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası üyelerinin katılımları ile gerçekleştirilecek panayır, Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle İzmit Kent Meydanında başlıyor. Panayırda giyim ve hazır giyimden, ayakkabıya, tuhafiye ve konfeksiyon ürünlerinden, pasta, tatlı ve pişmaniyeye varıncaya kadar sezon ve sezon sonu tüm ürünlerde vatandaşların yüzde indirimli ulaşabilmesi sağlanacak.

Yarın saat 10.00’da başlayacak olan Kocaeli Ucuzluk Panayırı, 4 Haziran Pazar günü 22.00’de sona erecek. Panayırda birçok eğlence ve aktivite de bulunuyor. Çocuklar için eğlence alanları akrobasi gösterileri, bilim şovlar, çocuk oyun grupları, palyaço, tahta bacak, yüz boyama etkinliklerin yanı sıra ikramlar yapılacak. Akşam saatlerinde ise konserlerle panayıra katılan vatandaşların eğlenceli vakit geçirmesi sağlanacak. Her gün çocuk eğlence gruplarının ve sanatçı gruplarının yer alacağı etkinlik şenlik havasında geçecek.