Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 5 milyonun üzerinde nüfusa kesintisiz enerji sağlayan UEDAŞ (Uludağ Elektrik Dağıtım), 2023 yılına ait çevresel, sosyal ve yönetişim performansını içeren ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı. Şirketin hedefleri doğrultusunda kaydedilen önemli gelişmelerin sonuçlarını içeren raporda, UEDAŞ’ın 2023 yılında özellikle İş Sağlığı ve Güvenliği alanına verdiği önemle yaptığı saha uygulamaları ile toplumsal yatırım projeleri çalışmalarında gösterdiği hassasiyete dikkat çekildi.

"Hayatın her yerinde" sloganıyla elektrik dağıtım sektöründe öncü olan UEDAŞ, ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı. Rapor, UEDAŞ’ın Birleşmiş Milletler Global Compact üyeliği çerçevesinde sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma yolunda kaydettiği önemli ilerlemeleri gözler önüne seriyor. Şirket, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonu ve çevresel etkilerin azaltılması gibi konularda gerçekleştirdiği yatırımlar ve projelerle sektörde örnek teşkil ediyor. Ayrıca, toplumsal yatırım projeleriyle hizmet verdiği bölgede toplumsal gelişmeye katkı sağlayan UEDAŞ, yayımladığı ilk raporda sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunmak için attığı kararlı adımları paydaşlarına gösteriyor. Şirketin karbon nötr olma hedefi doğrultusunda çalışmalarını hızlandırdığı bilgisine yer verilen raporda, çevresel etkileri minimize edip, müşteri memnuniyetini artıran ve operasyonel verimliliği ön planda tutan birçok yeniliği hayata geçirdiğine de vurgu yapıldı.

‘Önceliğimiz iş sağlığı ve güvenliği’

Enerji sektöründe sürdürülebilirlik lideri olma yolunda kararlılıklarını vurgulayan UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, “UEDAŞ’taönceliğimizi iş sağlığı ve güvenliği olarak belirledik. İSG’ de proaktif yaklaşım çerçevesinde geliştirilen Saha Kontrol Merkezi(SAKOME) ile ekiplerin iş emrine başlamadan önce ve bitirdikten sonra aldığı görüntülü teyitlerdeki kontrollerle çalışma ortamı güvenli hale getirildi. 2023 yılı boyunca sürdürülebilirlik vizyonumuz doğrultusunda iş süreçlerimizi iyileştirmenin, yeni uygulamaları hayata geçirmenin ve ilk raporumuzu yayımlamanın gururunu yaşıyoruz. Enerji dağıtım sektöründe güçlü bir dönüşüm yılı olan 2023’te, yaklaşık 2 milyar TL tutarında yatırım gerçekleştirerek 14 TWh enerji dağıttık ve bu süreçte hem çevresel hem de sosyal performansımızı önemli ölçüde geliştirdik. Yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonu ve şebeke dayanıklılığının artırılması gibi stratejik adımlar atarak, Türkiye’nin 2053 net sıfır karbon emisyonu hedefine katkıda bulunduk. 2024 yılında ise yatırım tutarımızı 3,7 milyar TL’ye çıkararak bu alandaki çalışmalarımızı daha da ileri taşımayı hedefliyoruz” dedi.

Çevre konusundaki hassasiyetlerinin tüm iş süreçlerine yansıdığını belirten Danacı,“Şirketimizin ilk sürdürülebilirlik raporunu sizlerle paylaşmanın heyecanını yaşıyor, bu raporla UEDAŞ’ın 2023 yılında kaydettiği çevresel, sosyal ve yönetişim performansını şeffaflıkla kamuoyuna sunuyoruz. Sürdürülebilirlik lideri olma yolculuğumuzda, bu ilk raporun sizler için değerli bir referans kaynağı olacağına inanıyoruz” açıklamasında bulundu.