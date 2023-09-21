UEFA Avrupa Ligi Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Danimarka temsilcisi Nordsjaelland’ı 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada sağ taraftan Mert Hakan’ın kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırmak istediği topa penaltı noktası yakınında kafayla vuruşunu yapan Serdar Aziz meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-0

55. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası içinde Tversvkov’un önüne düştü. Tverskov’un pasında topla buluşan Villadsen’in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

62. dakikada King’in kendi yarı alanından savunma arkasına attığı uzun pasta topla buluşan Ryan Kent’in ceza sahasına kadar girip, sol çaprazdan yaptığı vuruşta savunmaya da çarpan top kalenin yanından dışarıya çıktı.

69. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topu kapan Fred’in ceza yayından çektiği şutu kaleci Hansen kurtardı.

81. dakikada King’in ceza sahası içinden geriye çevirdiği topta ceza yayının solundan Szymanski’nin vuruşunda kaleci Hansen meşin yuvarlağı ayağıyla çıkardı.

Hakemler: Gergo Bogar, Theodoros Georgiou, Balasz Szalai

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Oosterwolde, Miguel Crespo, Mert Hakan (İsmail Yüksek dk. 69), Fred (Szymanski dk. 78), Joshua King (Tadic dk. 87), Ryan Kent (İrfan Can Kahveci dk. 69), Bathsuayi (Umut Nayir dk. 69)

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Dzeko, Zajc, Ahmet Aydın, Becao, Efekan Karayazı

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Nordsjaelland: Andreas Hansen, Villadsen (Barslund dk. 68), Kian Hansen, Nagalo (Jensen-Abbew dk. 68), Frese, Tverskov, Diomande, Dorgeles (Svensson dk. 46), Ibrahim Osman (Rasmussen dk. 46), Schjelderup (Zidan Sertdemir dk. 86), Ingvartsen

Yedekler: Eriksson, Nygren, Mads Hansen, Ascone, Marxen, Lucas Hey, Harder,

Teknik Direktör: Johannes Hoff Thorup

Goller: Crespo (dk. 24), Batshuayi (dk. 30), Serdar Aziz (dk. 47) (Fenerbahçe), Villadsen (dk. 55) (Nordsjaelland)

Sarı kartlar: Fred (Fenerbahçe), Ibrahim Osman, Diomande, Daniel Svensson (Nordsjaelland)