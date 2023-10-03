UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda İngiltere ekibi Manchester United ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Höjlund’un sol kanattan ceza sahasına çevirdiği topa Bruno Fernandes, penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

17. dakikada Casemiro’nun uzun pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Rashford’un sert ortasında Höjlund yakın mesafeden kafayı vurarak topu ağlara gönderdi. 1-0

23. dakikada uzun pası ceza sahası içinde kontrol eden Zaha, Dalot ile girdiği ikili mücadele sonrası yaptığı vuruşta Dalot’ya da çarpan top ağlara gitti. 1-1

26. dakikada Casemiro’nun ceza yayı önünden yaptığı vuruşta savunmaya da çarpan top yan direğe yakın mesafeden dışarı gitti.

29. dakikada Rashford’un pasında Amrabat son çizgiden topu ceza sahası içine çevirdi. Mason Mount’un yakın mesafeden vuruşunda Abdülkerim’in yatarak müdahalesinde meşin yuvarlak dışarı gitti.

45. dakikada Mason Mount’un ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşta kaleye giden top takım arkadaşı Hannibal’a çarparak oyun alanına döndü.

Hakemler: Ivan Kruzliak, Branislav Hancko, Jan Pozor

Manchester United: Andre Onana, Diogo Dalot, Raphael Varane, Victor Lindelöf, Sofyan Amrabat, Carlos Casemiro, Mason Mount, Mejbri Hannibal, Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Rasmus Höjlund

Yedekler: Altay Bayındır, Radek Vitek, Harry Maguire, Jonny Evans, Christan Eriksen, Facundo Pellistri, Scott McTominay, Anthony Martial, Alejandro Garnacho, Antony

Teknik Direktör: Erik ten Hag

Galatasaray: Fernando Muslera, Sach Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Lucas Torreira, Kaan Ayhan, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha, Mauro Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Victor Nelsson, Kerem Demirbay, Sergio Oliveira, Tanguy Ndombele, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Cedric Bakambu

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Höjlund (dk. 17) (Manchester United), Zaha (dk. 23) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Casemiro, Dalot (Manchester United), Lucas Torreira (Galatasaray)