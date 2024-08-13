UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Atalanta, UEFA Süper Kupa maçında karşı karşıya geliyor. Real Madrid-Atalanta UEFA Süper Kupa final karşılaşması, yarın akşam saat 22.00’de canlı yayınla TRT 1, tabii ve TRT Radyo 1’de futbolseverlerle buluşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi yayın haklarını alan TRT, 3 yıllık heyecanın açılışını UEFA Süper Kupa final maçıyla yapıyor. Tarihinde ilk kez Avrupa Kupası kazanan Atalanta ve Şampiyonlar Ligi’ni müzesine götüren Real Madrid, UEFA Süper Kupa maçında kozlarını paylaşacak.

Varşova Ulusal Stadyumu’nun ev sahipliği yapacağı Real Madrid - Atalanta UEFA Süper Kupa Final maçı, yarın akşam saat 22.00’de canlı yayınla TRT 1, tabii ve TRT Radyo 1’de futbolseverlerle buluşacak.