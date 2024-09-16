Bursa Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada bir yeniliği daha hayata geçiriyor. BURULAŞ, 17 Eylül'den itibaren 'Gittiğin Kadar Öde' uygulamasını başlatacağını açıkladı.

Bursa'da toplu taşıma kullanımını teşvik etmek ve vatandaşların bütçelerine katkıda bulunmak amacıyla başlatılan bu uygulama, sadece kullanıldığı mesafe kadar ödeme yapılmasını sağlayacak. Türkiye'deki 5 büyükşehir arasında en uygun toplu taşıma ücretlerine sahip olan Bursa, bu yeni uygulama ile daha adil bir ücretlendirme dönemi başlatıyor. Uygulama kapsamında, BursaRay tam ücret tarifesi üzerinden 1-5 istasyon arası yolculuk yapan yolculara 5,00 TL, 6-11 istasyon arası yolculuk yapanlara ise 2,00 TL iade yapılacak. 12 istasyon ve üzeri yolculuklarda ise iade uygulanmayacak.

BURULAŞ'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “17 Eylül 2024 Salı günü saat 00:00’dan itibaren ‘Gittiğin Kadar Öde’ uygulamasını devreye alıyoruz. Bu sistemle toplu taşımada daha esnek ve adil bir ücretlendirme dönemi başlatıyoruz. Yolcularımız, sadece kullandıkları mesafe kadar ödeme yapacak ve bu sayede toplu taşıma daha ekonomik hale gelecek. BursaRay tam ücret tarifesi üzerinden 1-5 istasyon arası yolculuk yapan yolculara 5,00 TL, 6-11 istasyon arası yolculuk yapanlara ise 2,00 TL iade edilecektir. 12 istasyon ve üzeri yolculuklarda ise iade uygulanmayacaktır.

İade, Tam BursaKart ve vizesi geçmiş kart türlerinde (örneğin; vizesi bitmiş kişiselleştirilmiş kartlar, öğrenci ve öğretmen kartları) geçerli olacaktır. Ancak, aktarma indirimi uygulanan binişlerde 'Gittiğin Kadar Öde' sisteminden yararlanılamayacaktır. Örneğin, otobüsle başlanıp BursaRay’a aktarma yapılan yolculuklarda aktarma indirimi geçerli olacak ve ekstra bir indirim uygulanmayacaktır. İade süresi, yolcunun ilk binişinden itibaren 90 dakika olarak belirlenmiştir ve iade alabilmek için yolculuğun ilk biniş noktası BursaRay olmalıdır. T2 tramvay hattı ve sanal kartlar bu sistemin dışında kalmaktadır.

Bu yenilikle, toplu taşımada daha esnek bir fiyatlandırma sunarak hem şehir ekonomisine hem de halkımızın bütçesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. BURULAŞ olarak Bursa halkına daha iyi hizmet vermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve ‘Gittiğin Kadar Öde’ uygulaması ile yolcularımıza daha konforlu bir toplu taşıma deneyimi sunmayı amaçlıyoruz.”