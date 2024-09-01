Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tersane İstanbul içerisinde bulunan otelin açılış programına katıldı.

Tersane İstanbul Oteli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. Açılış töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "1,8 kilometrelik sahil hattını bir buçuk yüzyıldan sonra insanımızla buluşturmuş olacağız. İstanbul’un marka değerine önemli bir katkıda bulunuyoruz. Tersane İstanbul; tarihi Osmanlı tersanelerini yeniden İstanbul’un kalbine taşıyacak. Bölge; zengin geçmişini gözler önüne seren örnek bir koruma yaklaşımıyla, yeniden kent yaşamının canlı bir parçası olacaktır. Toplam 279 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip İlk Faz kapsamında; 41 bin 470 metrekare ticari alan, 99 ve 432 odalı iki otel, 245 apart ünite ve 7 bin 300 metrekarelik kültür-sanat alanı ile proje içerisindeki 1.8 kilometrelik kıyı şeridinin 500 metresi yer almaktadır” diye konuştu.

İçerisinde konaklama, kültür-sanat, gastronomi, alış-veriş ünitelerinin bulunduğu birinci faz çerçevesinde ilk olarak Tersane İstanbul’un açılışını yaptıklarını belirten Bakan Uraloğlu, “Halka açılacak birinci fazın tamamının da bu yıl bitmeden tamamlanmasını hedefliyoruz. 1.3 Milyar doların üzerinde yatırım bedeli ile dev bir proje olan böyle bir cazibe merkezini kamu kaynağı kullanmadan hayata geçiriyoruz. 45 yıllık işletme süresince de hazinemize toplam 1 milyar 346 milyon doların üzerinde kira geliri kazandırmış olacağız. Dünyanın ve ülkemizin dört bir yanından gelecek misafirlere en güzel hizmeti verecek Rixos Tersane İstanbul’un bir kez daha turizm sektörümüze ve İstanbul adına hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.