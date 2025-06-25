Sakarya’nın Sapanca ilçesinde ülke gündemine gizli kamera skandalı ile gelen bungalov, işletmeciler tarafından sökülerek kaldırıldı.

Ramazan Bayramı öncesinde meydana gelen olayda, İstanbul’dan Sapanca’ya gelerek bungalov kiralayan aile iddiaya göre, yapının yatak odası ve jakuzi bölümünün tamamını gören ampul içine saklanmış gizli kamerayı fark etti. Ailenin şikayeti üzerine başlayan süreçte, 2 kişi ’özel hayatın gizlilik ihlali’ suçundan tutuklanmıştı. Ülke gündeminde geniş yankı uyandıran olayın ardından gizli kamera skandalının meydana geldiği bungalov ilçe belediyesinin zabıta ekiplerince süresiz olarak mühürlendi. O bungalov ile aynı işletmeye ait olan yanındaki bir bungalov için de yıkım kararı çıktı. Bunun üzerine 2 bungalovun yaklaşık 15 gün önce işletmecilerin görevlendirdiği 4 kişi tarafından sökülerek kaldırıldığı öğrenildi.