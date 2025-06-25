Operasyonlarda toplam 548 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 185 şüpheliden 172'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonlarda, 325 kilo 140 gram eroin, 171 kilo 894 gram skunk ve 51 kilo 380 gram metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada, 185 kişinin gözaltına alındığını, 172 kişinin tutuklandığını, 13 kişinin ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığını belirtti. Yıldız, toplum huzurunu sağlamak amacıyla uyuşturucu tacirlerine karşı mücadelenin aralıksız sürdüğünü söyledi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler Vatan Yerleşkesi’nde sergilendi. Yıldız, operasyonun nesilleri koruma mücadelesi olduğunu ifade ederek, emniyet teşkilatının 7 gün 24 saat sahada çalıştığını vurguladı.