AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, 14 Mayıs seçimlerinin ardından ikinci tura gidilirken Millet İttifakı’nın söylem değişikliklerini "Mevsimlik milliyetçilik" sözleriyle eleştirdi.

14 Mayıs seçim sonuçlarının içerisinde siyasete ve topluma dair birçok mesaj barındırdığını söyleyen İsmail Ok, vatandaşların 14 Mayıs seçimlerinde terör örgütlerine karşı net bir tavır ortaya koyduğunu ifade etti.

AK Parti Milletvekili İsmail Ok yaptığı açıklamada, "Uzun zamandır Türkiye üzerine oynanan oyunlardan bir tanesi de muhalefet eliyle terör örgütlerinin ve onların siyasi uzantılarının meşrulaştırılmaya çalışılmasıydı. Muhalefet önce kendi tabanına HDP/PKK’nın oyu olmadan seçimin kazanılamayacağına ikna etti. Sonrasında ise muhalif seçmen tarafından Selahattin Demirtaş üzerinden, bu sapık cinayet şebekesi olan PKK/HDP propagandası yapıldı. Bu siyasetin sonucu 14 Mayıs seçimlerinin sonuçları ile eş değerde. Sonuçlar Millet İttifakı için kahredici, necip milletimiz adına gurur vericidir. Demek ki neymiş, HDP/PKK kilit parti değilmiş, önemli olan aziz milletimizin kararıymış" dedi.

"Ben de Cumhur İttifakı’na katıldım"

Siyasi hayatı boyunca milliyetçi çizgiden hiç ayrılmadığını, siyasi ilkelerinin, koordinatlarının önce millet ve devlet politikaları olduğunu söyleyen İsmail Ok, Kemal Kılıçdaroğlu’nu terörist Selahattin Demirtaş söylemleri üzerinden eleştirdi. Ok, "Kemal Kılıçdaroğlu 28.05.2022 tarihinde Van’da düzenlediği Belediye Başkanları Çalıştayı’nda kullandığı kelimeler tehlikenin ve pazarlıkların hangi boyutta olduğunu göstermiş oldu. Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu o gün ’Selahattin Demirtaş’ın serbest kalmasını isteyenler bize katılsın’ dedi. Ben istemiyorum Demirtaş’ın serbest kalmasını. Kuva-yı Milliye şehri Balıkesir Milletvekiliyim ben, bu şehrin evladıyım. Yetiştiğim siyasi gelenek ve yaşam tarzım buna asla izin vermez. Siz Demirtaş’ı isteyenler bize katılsın derseniz, biz de Demirtaş ve onun gibi kaç tane terörist varsa onlarla mücadele edenlere katılırız. Bu mücadeleyi sadece Cumhur İttifakı vermektedir. Ne mutlu 14 Mayıs seçimleri sonuçlarında görüyoruz ki halkımızdan bizim gibi yapmış" diye konuştu.

"Memleketin tek derdini Demirtaş, Apo ve FETÖ sandılar"

14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı’nın başarısız olmasının nedenlerini dile getiren Milletvekili İsmail Ok, "Millet İttifakı’nın son iki yıldır yapmış olduğu siyaset yerli ve milli tavırdan ne kadar uzak olduğunu gözler önüne serdi. Ülkemizde tüm dünyayı saran bir pandemi süreci yaşandı, vatandaşlarımız 1 yıla yakın salgın nedeniyle sokağa çıkamadı. Bu durum ekonomimizi tüm dünyada olduğu gibi derinden sarstı. Üstüne sınırlarımızın dibinde Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdi. Pandeminin yaraları sarılırken sınırımızdaki savaş tüm dünyayı kıtlıkla sınadı. Çok şükür Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleri ile bu aşıldı. Tüm dünya Cumhurbaşkanımızı tebrik ederken Millet İttifakı ’Neden Ukrayna’dan yana taraf olmuyoruz’ diyerek ABD ve AB’ye selam çaktı. Üzerine dünya tarihinde görülmemiş şiddette iki deprem yaşadık ve binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Erdoğan liderliğindeki Cumhur İttifakı böylesi bir cenderede mücadele ederken, Kılıçdaroğlu liderliğindeki Millet İttifakı Selahattin Demirtaş’a özgürlük, FETÖ’cü tüm KHK’lılara görevlerine geri dönme sözü, bebek katili Apo’ya ev hapsi sözleri verdi. Sanki memleketin dertleri bunlarmış gibi. Bu konular ABD ve AB’nin dertleri. Ne yazık ki Millet İttifakı bu dertleri kendine görev edindi" dedi.

"1921 Anayasası ile özerklik vaat ettiler"

Millet İttifakı’nın milliyetçiliğini sorgulatan adımların neler olduğunu değerlendiren İsmail Ok, "Millet İttifakı 28 Şubat 2022 tarihinde sözde ’Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni’ ile bizleri mücadeleye sevk etti. Bu metin 1921 Anayasasını barındırmakta ve daha kapsayıcı olduğu iddia edilmekteydi. 1921 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti henüz kurulmamıştı. Fiilen Osmanlı Devleti devam etmekteydi ve eyalet sistemi bulunmaktaydı. HDP/PKK ile ortak hazırlanan bu 1921 Anayasa teklifi ülkenin parçalanması anlamına geliyordu. Bu sürece sessiz kalmamız, mücadelede kenarda durmamız ne yetiştiğimiz şehir adına, ne de ekmeğini ve suyunu içtiğimiz memleketimiz adına bize yakışmazdı. Karınca misali safımızı belli ettik ve o gün bu gündür Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kılıçdaroğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten daha mı akıllı?"

Belediyelere bir daha kayyum atanmayacağını ve yerel yönetimlerde özerklik şartının getirileceğini her fırsatta dile getiren Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Ok, "Kemal Kılıçdaroğlu ABD ve AB’nin kendisine verdiği ev ödevlerini hiç aksatmadı. Bölgesinde güçlü, oyunları bozan ve oyun kuran Türkiye yerine eyaletlere bölünmüş bir ülke görevini ilmek ilmek işledi. Neymiş, yerel özerklik şartı mutlaka gelecekmiş. Sen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten daha mı akıllısın? Gazi Paşa bu cennet ülkeyi kurarken eyalet sistemini getirmeyi bilmiyor muydu? Büyük Atatürk ne yaptı, üniter bir devlet kurdu ve bunu yaşatma görevini yeni nesillere bıraktı. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün üniter devlet yapısının korunmasını mutabakat metni ile imza altına alan tek ittifak Cumhur İttifakı" şeklinde konuştu.

"İYİ Parti hiç kurulmazdı"

İYİ Parti hakkında da açıklama yapan İsmail Ok, "İYİ Parti’yi tıpkı ismi gibi iyi niyetli vatansever insanlar bir araya gelerek kurdu. Ancak ne yazık ki kısa bir süre içerisinde Meral Akşener gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Önce partinin içerisine Sorosçuları doldurdu, sonra milliyetçi ve ülkücüleri tasfiye etti. Kurucu bütün il ve ilçe başkanlarını görevden aldı ve partinin istediği zemine yerleşmesini sağladı. FETÖ ile mücadele eden tüm isimler partiden gönderilirken, yerlerine FETÖ isimler getirildi.

Milliyetçi ve ülkücüler partiden tasfiye edilirken yerlerine HDP/PKK severler, LGBT’ciler Genel Başkan Yardımcıları görevlendirildi. Bu nedenle partiyi kuran 200 kişilik kurucular kurulu üyelerinin yarısı, ben de olmak üzere istifa etti. İYİ Parti içerisinde hala iyi niyetli, vatanını ve milletini seven insanlar olduğunu biliyorum. Ancak hala Meral Akşener tarafından kullanıldıklarını ve aldatıldıklarını da bilmiyorum. 2017 yılında ’Selahattin Demirtaş, Meral Akşener’e kahvaltıya gelmek isteyecek ve Akşener de bu teklifi kabul edecek’ denseydi İYİ Parti kurulur muydu? 2017 yılında ’2023 yılına geldiğimizde HDP ile ortak aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı Adayı yapacağız ve destekleyeceğiz’ denseydi İYİ Parti kurulur muydu? Tabi ki de kurulmazdı. İYİ Partili seçmenin bu konuları bir daha düşüneceğine inanıyorum" dedi.

"Tarihi bir fark ile yeniden Erdoğan"

Son olarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tur öngörülerini anlatan İsmail Ok, tarihi bir farkla yeniden Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçileceğini söylerken, Sinan Oğan ve Ata İttifakı hakkında da şu değerlendirmeyi yaptı:

"28 Mayıs tarihinde göreceksiniz tarihi bir fark ile seçim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın lehine sonuçlanacak. Çünkü halkımız süreç içerisinde çok iyi gördük ki Cumhur İttifakı bir pazarlık ittifakı değil, bir ilke, bir fikir, bir ideal ittifakı. Cumhurbaşkanımız kimseyle pazarlık yapmadı, kimseye bol keseden koltuk saçmadı. Ülkesini seven herkesi bu ittifaka davet etti, ülkenin bölünmez bütünlüğünü savunan herkese gönlünü açtı. Sinan Oğan da kendini milliyetçi olarak görüyor ve savunuyorsa bakanlık, Cumhurbaşkanı yardımcılığı gibi koltuklar için terör örgütlerini kendine rota edinmiş, ışığı olarak Öcalan’ı kendine seçmiş bir ittifak ile yol yürüyemez. Bu durum onun bütün savunduğu değerleri yere düşürür. Siyasi hayatı resmen biter, halkımız unutmaz, tarihe not düşer."