Ülker Bisküvi, 2024 yılının ilk yarısını 36,6 milyar lira ciroyla kapattı. Şirketin Türkiye operasyonları, toplam cironun yüzde 69'unu oluştururken, ihracat ve yurt dışı operasyonlarının payı yüzde 31 oldu.

Ülker Bisküvi, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, yılın ilk yarısındaki mali performansını duyurdu. Şirketin CEO'su Mete Buyurgan, "80. yılımızı kutladığımız bu dönemde, hedeflediğimiz başarıyı yakaladık. Yurt dışına yönelik olarak, 20 ülkede 100'den fazla uluslararası yatırımcının katılımıyla 550 milyon ABD doları değerinde sürdürülebilirlik bağlantılı tahvil ihracı gerçekleştirdik. Türkiye'ye ve şirketimize olan güvenimizle bu adımı attık. Bölgesel pazarlarda güçlü bir oyuncu olarak Suudi Arabistan ve Mısır'da lider konumumuzu sürdürüyoruz, Kazakistan ve Orta Asya ülkelerinde ise güçlü bir büyüme trendi gösteriyoruz" dedi.

Sürdürülebilirlik konusuna verdikleri önemi vurgulayan Buyurgan, "Filomuza eklediğimiz 50 çift katlı tır ile yılda 5,4 milyon kilometre daha az yol alarak 5 bin ton daha az karbon salınımı gerçekleştireceğiz. Yerli tarım ve çiftçi refahını destekleyerek, onarıcı ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Kırıkkale ve Çorum'da başladığımız bu çalışmalarla 2030 yılına kadar 10 bin dekar alanda onarıcı tarım uygulaması yapmayı planlıyoruz. Ar-Ge merkezlerimiz ve işbirliklerimizle sektöre değer katan projeler geliştiriyoruz. Bu süreçte, yılın ilk yarısında 17 yeni ürün sunarak, son beş yılda ise 220'den fazla yenilikle tüketicilerimizle buluştuk. Bulunduğumuz kategorilerde yüksek performans sergiliyoruz" diye ekledi.