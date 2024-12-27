Uludağ Elektrik, geçiş süreci boyunca müşterilerini bilgilendirerek, tarife uygulama dönemi ve her müşteri grubu için belirlenen tüketim sınırlarına dikkat çekiyor. Şirket, bu konuda detaylı bilgi alabilecekleri fiziki işlem merkezleri ve dijital kanalları etkin bir şekilde kullanıyor.

1 Şubat 2025'ten itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeye göre, yıllık tüketimi belirli bir eşiği aşan abonelerin elektrik faturaları, Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) üzerinden hesaplanacak. Mesken aboneleri için bu limit yıllık 5.000 kWh, ticarethane ve sanayi aboneleri için ise yıllık 15.000 kWh olarak belirlendi. Bu limitin üzerindeki tüketim yapan kullanıcılar, SKTT'ye geçerken, Uludağ Elektrik, ikili anlaşmalarla müşterilerine daha avantajlı fiyatlarla enerji alma fırsatı sunuyor. Şirketin sunduğu bu avantajlı tarifeler, müşterilerin enerji maliyetlerini daha verimli şekilde yönetmelerine yardımcı oluyor.

Uygun fiyatlar için ikili anlaşma yapmak daha avantajlı olacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararıyla, Son Kaynak Tedarik Tarifesi kapsamında yer alacak kullanıcıların yıllık elektrik tüketim limitleri yeniden belirlendi. Bu yeni düzenleme, meskenlerde aylık yaklaşık 417 kWh üzeri tüketim yapan, ticarethane ve sanayi tüketicilerinde ise aylık 1.250 kWh sınırını geçen aboneleri kapsıyor ve Türkiye’deki yaklaşık 1.2 milyon mesken abonesinin bu durumdan etkilenmesi bekleniyor. Burada dikkat edilmesi gereken nokta kullanıcıların bu durumu, takvim yılı içerisindeki toplam tüketimlerini göz önünde bulundurarak dikkate alması ve enerji planlamalarını buna göre yapması. Belirlenen tüketim limitini aşarak Son Kaynak Tedarik Tarifesi olarak belirtilen tarife grubuna dahil olan abonelerin faturaları ise, piyasa fiyatları üzerinden hesaplanacak. Bu tarife kapsamındaki abonelerin ikili anlaşmalar yaparak, daha avantajlı fiyatlarla enerji temin etmeleri ise mümkün. Bu noktada Uludağ Elektrik müşterilerine ikili anlaşmalar kapsamında daha avantajlı fiyatlarla enerji temin etme imkanı sunuyor. Şirket, yıllık elektrik tüketim limitlerini aşan müşterilerine gerekli bilgilendirmeyi yapıyor ve avantajlı tarifelerden yararlanmalarını sağlıyor.

Tüketim takibi faturalardan yapılabiliyor

Bu tarife kapsamına dahil olup olmadığını merak eden müşteriler, aylık tüketim takibini faturalarından yapabiliyor, nihai tüketim miktarını öğrenmek için elektrik şirketlerine başvurabiliyorlar. Belirlenen tüketim miktarını aşan müşterilere ise Son Kaynak Tedarik Tarifesi kapsamında SMS bilgilendirmesi de ayrıca iletiliyor.