Bursa'da Uludağ Müzik Festivali’nde 10 bin kişiye konser veren Zeynep Bastık sevilen şarkılarını seslendirdi. Sahnesinde ağırladığı Emir Can İğrek ile yaptıkları düet büyük alkış aldı.BURSA (İGFA) - Zeynep Bastık dün akşam Uludağ Müzik Festivali’nde büyük bir kalabalığa konser verdi.

10 binin üzerinde bir seyirci kitlesinin izlediği konserde Zeynep Bastık sevilen şarkılarını hayranlarıyla tek bir ağızdan söyledi. Bastık müziğiyle olduğu kadar seçtiği farklı sahne tarzıyla da ilgi gördü.

Festivalde Zeynep Bastık’tan önce konser veren Emir Can İğrek, sürpriz yaparak Zeynep’in sahnesine de çıktı. İkili birlikte “Dargın” şarkısını seslendirdi.

Bu ayı yoğun bir konser programı ile geçirecek olan Zeynep Bastık, 12 ve 26 Ağustos'ta Çeşme'de Mano Del Sol'de, 18 Ağustos'ta Göktürk'teki YBY Woods'da ve 25 Ağustos'ta Bodrum Antik Tiyatro'da sahne alacağı öğrenildi.