Uludağ, kış turizminin gözde merkezlerinden biri olarak öne çıkarken, kar kalınlığının 64 santimetreye ulaşmasıyla birlikte bölgede yoğun kar yağışının etkisi giderek artıyor. Hazırlıksız olarak dağa çıkan sürücüler, karın zorlayıcı etkisiyle baş etmekte güçlük yaşadılar. Özellikle öğrencilerin bulunduğu midibüs, kara saplanınca içindekiler, aracı harekete geçirmek için zorlu mücadele verdiler. Bir başka araç sürücüsü ise kar kalınlığının altında kalarak, küreme makinesi sayesinde kurtarıldı. Bu anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Uludağ'da kar sezonunun erken başlamasıyla birlikte otelciler, 1 Aralık'ta sezonu resmen açma hazırlıklarına girişiyor. Ancak hafta sonu yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle kar lastiği ve zincir olmayan bazı araçlar, Sarıalan bölgesinde zor anlar yaşadı. Kar kalınlığının 64 santimetreye kadar çıkması, kayak tutkunlarını sevindirirken, aynı zamanda hazırlıksız çıkan sürücülere de zor anlar yaşattı.

Uludağ'ın zorlu hava koşulları, termometreyi -9 dereceye kadar düşürürken, günün en yüksek sıcaklığı ise -3 olarak tahmin ediliyor. Meteoroloji raporlarına göre, Perşembe gününe kadar bölgede yağış beklenmezken, perşembe ve cuma günleri için sağanak yağmur uyarısı yapıldı.

Bu zorlu şartlara rağmen, bazı vatandaşlar karın tadını çıkararak kar topu oynadılar. Ayrıca otelciler, sezon boyunca tek kartla birden fazla kayak merkezinde kullanılabilecek yeni bir 'Skipass' hizmetini duyuracaklarını açıkladılar.