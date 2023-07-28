Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Kaplıkaya mevkiindeki ormanlık alanda başlayan yangın, havadan ve karadan yapılan hızlı müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Yıldırım ilçesi Kaplıkaya mevkiinde dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekipler intikal etti. Helikopterle alevlere havadan müdahale edilirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Vatandaşlar da alevleri söndürmek için ekiplere yardımcı olurken, dumanlar şehrin her noktasından görüldü.

Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken; bölge halkı yasaklara rağmen giriş yapanların olduğunu belirtip, Balaban mevkiinde güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep etti.