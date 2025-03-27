Bursa Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Uludağ'da meydana gelen otel yangınında 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 12 personelin müdahale ekipleri tarafından tahliye edildiğini duyurdu. Ayrıca, otelin 02 Ocak 2025 tarihinde konaklama izninin iptal edildiği ve şu an müşterisinin bulunmadığı belirtildi. Açıklama şu şekilde devam etti:

"Bugün saat 05.29’da yangın çıktığı ihbarı alınmış, yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 110 personel ile anında müdahale edilerek yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmalarına başlanılmıştır. Otelde bulunan 12 personel müdahale ekipleri tarafından çıkarılmıştır. Çıkarılan personelden 2’si maalesef hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden personele Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

Kaynak: HABER MERKEZİ