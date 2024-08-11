Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Uluönder Mahallesi’nde trafik akışının etkilenmemesi için asfalt onarım ve yenileme çalışmalarına gece boyunca devam etti.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin kent merkezi ve kırsalda yoğun çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Uluönder Mahallesi Sivas Kongresi Bulvarı, Hakimiyet Sokak ve İçtenlik Sokak kesişiminde asfalt onarım ve yenileme çalışmalarını gece boyunca sürdürdü.

Trafik akışının aksamaması için yoğun bir gayret gösterildiğini ifade eden yetkililer, “Kent merkezi ve kırsal mahallelerde sorumluluk alanımızda üst yapı çalışmalarına hız veren ekiplerimiz, trafik akışında yoğunluk yaratmamak için çalışmalarına gece vardiyası ile şehrin dört bir yanında devam ediyor. Ağustos ayı içerisinde şehrimizdeki ana cadde ve bulvarlar gece çalışmalarımız devam edecek olup, trafik kapatma hususlarında çalışmalar öncesinde bilgilendirme yapılacaktır.” dediler.