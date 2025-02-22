Dijitalleşen dünyasının gereklilikleriyle ortaya çıkan yerli ve milli bulut bilişim stratejisi olan bulut vatan, Türkiye’nin dijital bağımsızlığını sağlamayı, küresel siber güvenlik tehditlerine karşı daha güçlü bir savunma mekanizması oluşturmayı ve ulusal verilerin korunmasını amaçlıyor.

DT Cloud’un CEO’su Tolga Dinçer, "Bulut vatan kavramının ne olduğunu anlatmanın ve toplumsal düzeyde yaygınlaştırarak dijital farkındalığı artırmanın önemli olduğuna inanıyoruz. Çünkü Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı. Ülkemizin, dijital vatanımızın en önemli temel payandalarından biri olarak bulut vatan konsepti ile yerli ve milli veri barındırma çözümlerini ön plana çıkarması kaçınılmaz hale gelmiştir. Değişen küresel dinamiklere sadece adapte olmak, oluşabilecek risklerden korunmak ve fırsat pencerelerini yakalayabilmek için yeterli olmayacaktır. Ülkemizin yerli bulut teknolojileri üreticisi ve bulut hizmet sağlayıcısı olarak, anavatanımız için Dijital Türkiye’nin bir adım önde olması gerektiğine inanıyoruz. Stratejik ve kritik öneme sahip sektörlerde faaliyet gösteren kamu kurumları, bankacılık, finans ve fintek kuruluşları, sağlık hizmetleri, telekomünikasyon ve savunma sanayii gibi alanlarda yerli bulut çözümlerine, yerelde tesis edilen egemen bulutlara yönelim teşvik edilmektedir. Bu yolla, ulusal güvenlik açısından önem arz eden veriler, tamamen Türkiye’nin egemenliği altında kalmaktadır. Günümüzde birçok şirket ve kamu kurumu, verilerini küresel teknoloji devlerine ait yabancı bulut servislerinde saklamaktadır. Ancak bu durum, kritik verilerin yurtdışına çıkmasına ve farklı ülkelerin yasalarına tabi olmasına yol açmaktadır. Bulut vatan, Türkiye’de üretilen ve kullanılan verilerin ülke sınırları içinde tutulmasını ve yönetilmesini sağlayarak tam veri egemenliği ve mahremiyeti sunar. Siber tehditler her geçen gün artarken, veri güvenliği de kritik bir konu haline gelmiştir. Yabancı bulut hizmetlerine bağımlılık, siber saldırılara ve dijital bağımsızlığa karşı zayıflık oluşturabilir. Bulut vatan, Türkiye’nin kendi siber savunma mekanizmalarını geliştirmesine ve yerel güvenlik çözümleriyle korunmasına imkan tanır. Türkiye’deki şirketler, KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kanunu) gibi düzenlemelere tabi olup, verilerini Türkiye içinde tutmakla yükümlüdür. Bulut vatan konsepti ile egemen bulut yapıları, bu yasal zorunlulukları yerine getirmenin en doğru yolunu sunmaktadır. Yabancı bulut servislerine bağımlılık, yıllık milyonlarca doların yurt dışına çıkmasına neden olmaktadır. Yerli bulut altyapılarının güçlendirilmesi, Türkiye’nin bulut bilişim pazarında kendi ekosistemini oluşturmasını sağlayarak ekonomiye katkıda bulunur. Yerli geliştirilen teknolojiler için yerli bulut platformları yeni bir pazar ekosistemi oluşturur" dedi.