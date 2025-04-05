Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl büyük bir ilgiyle karşılanan Uluslararası Ayva Çiçeği Piyano Festivali, ünlü sanatçıların mest edeci performanslarıyla başladı.

Festivalin açılışında, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı yaptığı konuşmada, "Uluslararası Ayva Çiçeği Piyano Festivalimiz başladı. Geleceğimizin aydınlık yüzleri olan çocuklarımız, notaları harika eserlere dönüştürüyor. Sanat, her zaman hayatın güzelliğini yansıtsın" diyerek tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Açılış etkinliğinde Bulgaristan Devlet Sanatçısı Georgios Filadelfefs ve Rusya Devlet Sanatçısı Elena Çekiç’in olağanüstü performansları, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Gecenin sonunda Belediye Başkan Yardımcıları Mesut Ünver, Bilen Gökten ve Güven Sönmez, sahne alan sanatçılara teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu.

Festival, hafta sonu boyunca birbirinden değerli sanatçıları ağırlamaya devam edecek ve müziğin evrensel dilini kutlamak için tüm vatandaşlar davet ediliyor.