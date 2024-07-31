Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İnegöl İlçe Başkanlığı binasının açılışı için İnegöl’e gelecek.



İLÇE BAŞKANLIĞINI BİNASINI AÇACAK

Üye katılım törenine katılmak üzere Bursa'ya gelecek olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bursa ziyareti kapsamında İnegöl İlçe Başkanlığı binasının da açılışını yapacak. Saat 11.30’da İnegöl’e gelecek olan Özdağ, 3 Ağustos Cumartesi günü Bursa'da halkla buluşacak. Zafer Partisi Bursa İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, törenin Heybeli Otel'de saat 20.00'de başlayacağı ve halka açık olacağı duyuruldu.

Zafer Partisi İlçe Başkanlığı, 3 Ağustos 2024 Cumartesi saat 11.30’da Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı numara 25 adresinde düzenlenecek İlçe Başkanlığı binasının açılış törenine tüm ilçe halkını davet ettiler.