Haftada bir saat açık hava sahasını kullanma hakkı bulunduğunu ancak bu zamana kadar avukat görüşmeleri nedeniyle bu imkandan faydalanamadığını dile getiren Özdağ, spor alanının 50x50 metre genişliğinde, yapay çimle kaplı mini bir futbol sahası olduğunu ifade etti.

"Ve en önemlisi avlunun tepesine asılı tel örgü yok. Gökyüzünü görebiliyor insan" diyen Özdağ, lise yıllarında okuduğu Çetin Altan’ın Bir Avuç Gökyüzü adlı romanını hatırlatarak, "Bugün bir avuç gökyüzü gördüm" sözleriyle paylaşımını tamamladı.