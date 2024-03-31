Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım 31 Mart Yerel Seçimleri için oyunu kullandı.

İstanbul genelinde vatandaşlar saat 08.00’den itibaren sandık başına giderek oy kullanmaya başladı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’da ailesi ile birlikte Yamanevler Şehit Emre Büyükyıldırım Ortaokuluna gelerek 1049 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Yıldırım, oy kullanma sırasında bekleyen vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Yıldırım, “Seçimler, İnşallah Türkiye’mize, İstanbul’umuza ve Ümraniye’mize hayırlar getirsin diyorum” dedi.