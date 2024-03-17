Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Kastamonulular Dayanışma Derneği tarafından organize edilen iftar yemeğinde vatandaşlar ile buluştu.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında esnafları ziyaret etti. Çarşı esnafını ziyaret eden Yıldırım daha sonra iftar programına geçti. Ümraniye Nikah Salonu’nda düzenlenen iftar programına, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından kürsü konuşmalarına geçildi. Yıldırım, konuşmasının ardından vatandaşlar ile hatıra fotoğrafı çekildi.