Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, belediye binasında vatandaşlar ile halk günü vesilesiyle buluştu. Yıldırım, daha sonra Ümraniye’de düzenlenen çorba dağıtım programına katıldı. Pazar alanında kurulan stantta vatandaşlara çorba ikram etti.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, ‘Başkanla Bire Bir Halk Günü’ programı kapsamında belediye binasında vatandaşlarla buluştu. Vatandaşların bire bir görüşme yaptığı programda Yıldırım, vatandaşların taleplerini dinleyerek not aldı. Buradaki programının ardından Armağanevler Mahallesi halk pazarına geçti. Başkan Yıldırım, pazar alanına kurulan stantta vatandaşlara çorba ikram etti.