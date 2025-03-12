Ümraniye’de Dudullu Organize Sanayi Bölgesinde yer alan ve hurdalık malzemelerin bulunduğu geri dönüşüm deposunda saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin deponun yanındaki iş yerine sıçramasını önledi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Ölü ya da yaralanma yaşanmayan depo yangını cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayı gören Berk Koç, "Biz yan tarafta çalışıyorduk, oradan yangını gördük. İlk önce dumanlar çıkmaya başladı sonra baktık ki alevler de yükseliyor. Çalışma arkadaşlarımızın burada bulunan arabalarını kaldırdık. Bayağı alevler çıktı" dedi.