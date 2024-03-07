Ümraniye Belediyesi ve Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ümraniye Okullar Satranç Turnuvası’nın kazananları ödüllerini düzenlenen programda aldı.

Ümraniye Belediyesi ve Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen ve 7-18 yaş arasında 300 sporcunun katıldığı satranç turnuvasında kazananlar ödüllerini aldı. Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirilen ödül törenine Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Tablet, bisiklet ve satranç takımı kazanan finalistler ödüllerini Başkan Yıldırım’ın elinden aldı.