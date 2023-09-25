Lig başlayalı kazanamayan, bunun yanında gol dahi atamayan bir İnegölspor’un Iğdır karşısında ne yapacağını, nasıl bir mücadele ortaya koyacağını biraz fazla merak edenlerdenim. Tabi bu maça isim üzerinde çıkan Teknik Direktör Murat Yoldaş’ında sinir sistemini az çok tahmin etmiştim ki, maç kadrosu elimize geçince bunu daha net anlamış olduk. Kadroda kalede başlayan bir operasyon ile 11’de 4 değişiklik yapan hocanın en dikkat çeken ayrıntısı forvete Serhat Baştan’ı düşünmesiydi. Hatta Uğur Utlu'nun olmayışı da işin diğer gizemiydi. Sonra nemi oldu, rakip kaleci hatasıyla öne geçti. Biz bunalıma girdik. Ardından Okan'a faul yapıldı, hakem devam ettirdi. O pozisyon gol oldu. Maçta da Mert Örnek'i yıldız yaptık. Ardından yakaladığımız az da olsa verilmeyen bir penaltımız, yakalayıp harcadığımız gollük pozisyonlar var. Şunu atlamayalım, biz 2 atsak rakip 3-4 rahat bulurdu. Çünkü biz az adamla savunmada yakaladığımız da net pozisyonlar verdik ki, kaleci net 3 tane top çıkardı. Dışarı attıklarının haricinde oyuna sonradan giren ardından çıkartılan Tugbey konusunda teknik heyet hatalı. Hazır değilse niye oyuna attınız. Hazırsa niye oyundan aldınız. Ben genç oyunculara bu sonuçları yüklemem ama mücadeleden yoksun, isteksiz, lakayit, pas tercihlerini eleştiririm. Kusura da bakmasınlar. Yönetimin bonkör olmasından onlarda fazlasıyla faydalandılar. Alınan sonuçlar Teknik Direktör Murat Yoldaş’ın sonu oldu. Sorunun hocada olup olmadığının cevabını ise Soma deplasmanında öğreneceğiz. Göreceğiz bakalım bu takım isim kalitesini sahaya şu ana kadar neden yansıtamamış...