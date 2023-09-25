BAL Liginde şampiyon olduktan sonra tarihinde ilk kez profesyonel lige yükselen Kafkasspor, şu ana kadar oynadığı 3 maçtan 4 puan toplayabildi. Son maçında İzmir Aliağa karşısında etkisiz bir futbol ortaya koyup yenilmesine karşın bana göre 3. Ligin en renkli ekipleri arasında yer alacak.

Geçtiğimiz hafta ilk iç saha maçında Gümüşhanespor’u ağırladı İnegöl ekibi. İnegöl şehir stadyumu neredeyse dolup taştı. Ancak ne oynanan futbol, ne de alınan galibiyet konuşuldu. Kendi sahasında oynadığı maçı 2-1 kazanan Kafkasspor’da tüm gözler, stadyumu renklerinden kadınlardaydı.

Celal Ter başkanlığında ki Kafkasspor yönetimi ilk maçta kadınlar ve çocuklara sürpriz yaparak o’nlara hatr-ı sayılır bir yer ayırdı. Çok sayıda kadın taraftar ilk kez geldikleri bir maçta renkli görüntüler ortaya çıkardılar. Maraton tribününde 90 dakika boyunca hiç susmayan Kamikaze taraftar grubuna eşlik etmeye çalıştılar.

Fair Play yılı ilan eden Kafkasspor’da anlaşılan tarihi sezonun kilit isimleri kadınlar olacak. Maç içerisinde rakip takımın oyuncu değişikliklerinde bile alkış yaptılar. Sürekli tezahüratlarla Kafkasspor’u ateşlediler. Maç sonunda ise tüm takımı çağırıp birlikte slogan attılar.

Hal böyle olunca pek alışık olmadığımız bu tablo tüm Türkiye’ye yayıldı. Spor yayını yapan on’larca sosyal medya sayfası Kafkasspor’un kadınlarını yayınladı.

Yaşanan bu duruma gelen olumlu tepkiler nedeniyle Kafkasspor yönetiminin bu uygulamayı devam ettireceğini düşünüyorum. Ancak edindiğim bilgilere göre maça giden kadınlar yaşadıkları heyecanı ve mutluluğu arkadaşlarıyla paylaşınca daha fazla kadın, maça gelmek için talepte bulunmuş.

Eğer bu rakam 2 katına çıkarsa stadyumunda nasıl bir düzen alınır bilmem ama bir oluşum kurulması durumunda Türkiye’nin en büyük kadın taraftar grubu İnegöl’den çıkabilir.

Maça gelen genç kızların Kamikaze taraftar grubundan bu konuda destek istediği, davul ve benzeri müzik enstrümanları talep ettiği de gelen bilgiler arasında. Hatta kadınların bir taraftar grubu ismi üzerinde çalışma yaptığı ve Kafkasspor’un marşlarını ezberlemeye de çalıştıklarını öğrendim.

Umarım kadın elinin değdiği sporda güzel şeyler olur ve fair play ruhunun ateşleyenleri yine kadınlarımız olur. Saygılarımla…