Ünlü Sosyal Medya Fenomeni Gizem Karamelek'in suç makinesi olarak nitelendirilen olaylarla ilişkilendirildiği skandal, korkunç detaylarıyla gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Moda yarışmasındaki başarısıyla ünlenen Karamelek'in, sevgilisinin kıskançlığına yenik düşerek kaçırttığı genç kadın tarafından anlatılan kabus dolu anlar, dehşete düşüren bir gerçeği ifşa ediyor.

Gizem Karamelek, suçlamaları kabul etmese de, telefon sinyallerinin sunduğu kesin veriler suçunu yalanlıyor gibi görünüyor. Olayın ayrıntıları Kanal D Haber ekibi tarafından derinlemesine ele alındı. Çorum'da polis kontrol noktasında sahte plakalı ve siren tertibatı olan bir aracın durdurulmasıyla başlayan olay, araçta bulunan genç kadının çığlık dolu yardım çağrısıyla dehşet verici bir boyuta ulaştı.

Kaçırıldığını iddia eden Kübra Z., zorla götürüldüğü arabada telefonu ve cüzdanındaki parasının gasp edildiğini öne sürdü. Daha da ürkütücüsü, kendisini takip eden motosikletli üç kişiden birinin Gizem Karamelek olduğunu ve onun tarafından darp edilip saçlarının kesildiğini anlattı. Karamelek'in azmettirdiği bu grup tarafından Çatalca'da bir villaya götürüldüğünü belirten Kübra Z., burada uyuşturucu kullanmaya zorlandığını ve zorla çeşitli ifadeler söyletilerek video kaydı alındığını dile getirdi.

Kübra Z., villada maruz kaldığı darp ve cinsel saldırıyı dehşet verici ayrıntılarıyla anlattı. Polis incelemeleri, Kübra Z.'nin iddialarının delillerle uyumlu olduğunu gösterdi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin cep telefonlarının Kübra Z. ile aynı yerde sinyal verdiğini ve çelişkili ifadeler verdiklerini tespit etti. Araçta bulunan saç örnekleri ve cep telefonlarında Kübra Z.'nin darp görüntülerinin bulunması, suçun kanıtlarını daha da güçlendirdi.

Gizem Karamelek'in ise suçlamaları reddettiği ve iftira atıldığını iddia ettiği belirtildi. Ancak, Karamelek'in suç geçmişi ve çete üyeliği gibi ciddi suç kayıtlarının olduğu ortaya çıktı. İddialara göre, eski sevgilisine de şiddet uyguladığı görüntüler gün yüzüne çıktı.