Üniversite tercihlerinde ilk yerleştirmede istediği bölüme giremeyen adaylar için ek yerleştirme süreci, kariyer hedeflerine bir adım daha yaklaşmak için önemli bir fırsat sunuyor. Bu süreçte sıkça merak edilen "Ek tercihler ne zaman başlıyor?", "Kimler ek tercihten yararlanabilir?" ve "Ek tercihte nelere dikkat edilmelidir?" gibi soruları cevaplayarak adaylara yardımcı olan Rehber Öğretmen ve Altınbaş Üniversitesine Ortaöğretim Destek Birimi Koordinatörü Ertuğrul Tut, “Boş kalan kontenjanlar, adayların hedefleri doğrultusunda değerlendirilmesi gereken önemli bir seçenek olarak öne çıkıyor” dedi.

Yükseköğretim kurumlarına girişte önemli bir dönemeç olan ek yerleştirme işlemleri, her yıl binlerce öğrencinin üniversite hayatına adım atmasını sağlıyor. Üniversiteler, her yıl olduğu gibi 2024-2025 akademik yılı için de merkezi yerleştirme sonuçlarına göre kontenjanlarını dolduramayan bölümler için ek yerleştirme sürecini başlatmış durumda. Ek yerleştirme, tercihlerini gerçekleştiren ve belirli bir puan barajını geçen öğrenciler için, eğitim hayatlarına devam edebilmeleri adına yeni bir fırsat sunmaktadır. Bu sürecin hem üniversiteler hem de öğrenciler açısından büyük bir önem taşıdığının altını çizen Rehber Öğretmen ve Altınbaş Üniversitesine Ortaöğretim Destek Birimi Koordinatörü Ertuğrul Tut, ek yerleştirmeye katılmayı düşünen adaylara yönelik önemli tavsiyelerde bulundu.

“Bu sefer sıralama değil puanlar dikkate alınacak”

Öncelikli olarak ek yerleştirme süreci için ÖSYM’nin açıklayacağı kılavuzun mutlaka kontrol edilmesi gerektiğinin altını çizen Ertuğrul Tut, “Üniversitelerin kontenjan bilgileri bu kılavuzda yer alacaktır. En önemli konulardan birisi tercih yaparken ilk yerleştirmede başarı sıralaması dikkate alınıyordu fakat ek yerleştirmede puan dikkate alınacaktır. Taban puanı oluşan bölümlerde aday öğrenci kendi puanına denk ya da kendi puanından daha düşük programları tercih edebilirler. Tercih edecekleri programın karşısında puan belirtilmemişse herhangi bir şart olmaksızın listelerine dahil edebilirler” dedi.

“Tercihler istek sıralarına göre sıralanmalı”

Tercih listesini yaparken yine öğrencinin mutlu olacağı sıralamayı yapması gerektiğini de vurgulayan Tut,“Adaylar tercih sıralamalarını ilk yerleştirmede olduğu gibi yine istek sıralarına göre sıralayabilirler. Listemizdeki tüm tercihlerin sizleri mutlu etmesi gerekmektedir. İlk yerleştirmede herhangi bir programa yerleşmiş adaylar kayıt yaptırmamış olsa dahi ek yerleştirmeden yararlanamazlar. İlk yerleştirmede tercih yapmamış olan adaylar ek yerleştirme hakkından yararlanabilirler” şeklinde konuştu.

Destek verilmeli, sonraki süreçlere olumsuz etkiler bırakmamalı

Son olarak yine ek tercih sürecinde de ebeveynlerin dikkat etmesi gerektiği konular hakkında tavsiyelerini sıralayan Ertuğrul Tut, “Bu süreçte ebeveynlerin de dikkatli olması gerekiyor. Adaya baskı yaparak istemediği bir alana yönlendirme ya da adayın isteklerini görmezden gelme, bir sene sonraki sınav motivasyonunu ya da öğrencilik hayatını olumsuz etkileyecektir. Adayın alacağı karara ona destek olarak saygı duyma ya da farklı açılımlar sağlamaları oldukça önemlidir. Yine bu süreçte tercih listemize dahil edeceğimiz üniversiteleri ve bölümleri giderek yerinde görüp bilgi almak olumsuz bir sürprizin yaşanmasının önüne geçecektir” diyerek sözlerini sonlandırdı.