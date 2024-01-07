Sakarya Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerini SASKİ tesislerinde misafir ederek tesislerde üretilen suyun yolculuğu hakkında bilgiler verdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlamak ve su konusunda bilinçli bireylerin yetişmesi için tesis gezilerini sürdürüyor. Son olarak Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Göl Tesisleri’ni ziyaret eden Tıp Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi öğrencileri alanında uzman personelden su politikaları hakkında bilgilendirildi. Son teknolojik imkanların kullanıldığı tesislerde içme suyunun Sapanca Gölü’nden abonelerin musluklarına kadar geçtiği tüm aşamalara öğrencilere uygulamalı şekilde anlatıldı.