Balıkesir Valiliği koordinesinde, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı için Balıkesir’de öğrenim görecek üniversite öğrencilerine yönelik karşılama etkinliği düzenledi. Türkiye’nin dört bir yanından Balıkesir’e gelen gençler, il genelinde stratejik noktalarda kurulan karşılama stantlarında, personel ve gönüllü gençlerden oluşan ekipler tarafından özenle karşılandı.

Karşılama stantları, yeni öğrencilerin şehri tanımalarını kolaylaştırmak ve Balıkesir’e hızlı bir şekilde uyum sağlamalarını desteklemek amacıyla titizlikle hazırlandı. Şehir merkezinden otobüs terminallerine, yurtlardan üniversite kampüslerine kadar birçok stratejik noktada kurulan stantlar, öğrencilere şehir hakkında kapsamlı bilgiler sunuyor. Ayrıca, ulaşım ve konaklama gibi konularda rehberlik yaparak öğrencilerin yaşamlarını kolaylaştırıyor. Bu yaklaşım, Balıkesir’in gençlere sunduğu destek ve samimi atmosferi gözler önüne sererken, öğrencilerin şehirle kaynaşmalarını ve Balıkesir’e adaptasyon süreçlerini önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Böylece öğrenciler, şehirle ilgili ilk düşüncelerini olumlu yönde şekillendirerek kendilerini Balıkesir’de evlerinde gibi hissetmelerini sağlıyor.

Yurtlarda konaklayacak öğrenciler için, yurtların yerleşkeleri hakkında ayrıntılı bilgiler sunuluyor ve gençlik, spor, eğitsel, sosyal ve kültürel faaliyetler hakkında bilgilendirme yapılıyor. Bu bilgilendirme sayesinde öğrenciler, hem üniversite hayatlarına hem de şehre uyum sağlama süreçlerinde değerli bir destek elde ediyorlar.

Stantları ziyaret eden öğrenciler, bu uygulamanın şehir hakkında geniş bilgi edinme ve ihtiyaç duydukları konularda yardım alma konusunda büyük bir avantaj sunduğunu belirtiyorlar. Aldıkları bilgiler sayesinde şehirdeki yaşamlarına hızlı bir başlangıç yapma fırsatı buluyor. Öğrenciler, bu destekleyici yaklaşımın kendilerini daha rahat ve güvende hissettirdiğini ifade ediyor.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, üniversite eğitimini Balıkesir’de sürdürecek gençler ve ailelerine hoş geldiniz diyerek şu mesajı verdi: “Balıkesir’de 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı’nda üniversite öğrenimine başlayacak gençlerin, şehre hızlı bir şekilde uyum sağlamaları ve Balıkesir ile kaynaşmaları büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda, şehir genelinde kurulan karşılama stantları aracılığıyla öğrencilere kapsamlı bilgiler sunulmakta ve ihtiyaç duydukları konularda rehberlik sağlanmaktadır. Gençlerin bu süreçte daha rahat ve güvende hissetmeleri amacıyla tüm destek verilecektir. Yeni eğitim-öğretim yılının başarılı ve verimli geçmesini içtenlikle temenni ediyorum” dedi.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, “Gençlik ve Spor Kenti Balıkesir’e hoş geldiniz. Şehrimiz, zengin tarihi mirası ve eşsiz doğal güzellikleriyle sizi derinden etkileyecek bir potansiyele sahiptir. Eğitim ve sosyal yaşamınıza tam anlamıyla katkıda bulunmak amacıyla modern yurtlar, kapsamlı spor tesisleri ve çeşitli sosyal işlerle yanınızdayız. Balıkesir’in sunduğu bu fırsatlarla hem akademik başarılarınızı hem de kişisel gelişiminizi en üst düzeye çıkarmanızı diliyoruz. Yeni eğitim-öğretim yılında tüm gençlerimize başarılar diliyorum” dedi.