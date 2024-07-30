Prof. Dr. Türker Tekin Ergüzel, üniversite tercihlerinin yapay zeka ile yapılıp yapılmayacağı konusunu değerlendirdi.İSTANBUL (İGFA) - Yapay zekâ algoritmalarının üniversite adaylarına yönelik değerlendirme yaparken karşılaştığı zorluklara dikkat çeken Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Türker Ergüzel, “Yapay zeka değerlendirmeleri yapar ve ilgili bölümlerin web sayfalarında yazan sözel bilgiler üzerinden adaya bazı bilgiler verebilir. Yapay zeka algoritmaları adayların becerilerini gözetmekten ve bölümler arası nitel değerlendirme yapmaktan uzak.” dedi.

Yapay zekâ algoritmalarının üniversite adaylarına yönelik değerlendirme yaparken karşılaştığı zorluklara dikkat çeken Prof. Dr. Türker Tekin Ergüzel, “Yapay zeka değerlendirmeleri yapar ve ilgili bölümlerin web sayfalarında yazan sözel bilgiler üzerinden adaya bazı bilgiler verebilir. Yapay zeka algoritmaları nicel bilgiler verebilirken henüz adayların becerilerini gözetmekten ve bölümler arası nitel değerlendirme yapmaktan uzak. Bir bölümle ilgili değerlendirme almak istiyorsanız sözel bilgi verir, onunla ilgili önerilerde bulunur. Ancak, bölümlerin kıyasları, iki bölüm arasındaki fark veya aynı bölümün iki farklı üniversitedeki karşılaştırması gibi nitel veriler üzerinden bir değerlendirme kıyası için algoritmalar henüz yetersizler.” dedi.

YERLEŞKELERE GELMEK NEDEN ÖNEMLİ?

Prof. Dr. Ergüzel, adayların üniversite tercihlerinde en doğru kararı verebilmeleri için yerleşkelere gelip ilgili öğretim üyelerinden bilgi almalarının önemine vurgu yaparak, "Bilgi almalı, kendi becerini ve bölümlerin gerektirdiği becerileri, gelecek eğilimlerini gözeterek tercihlerini yapmalılar. Bu değerleri ancak işin içerisinde olan, öğretim üyelerinin yayınlarını ve alanla ilişkili çalışmalarını bilen kişilerden alabilirler. Algoritmalar yüzeysel anlamda niceliksel veriler üzerinden bir kıyas yapabiliyor.” şeklinde konuştu.

Yapay zekâ algoritmalarının nicel veriler üzerinden bir kıyas yapabildiğini belirten Prof. Dr. Ergüzel mevcut haliyle algoritmaların, gelecek tercih ve istihdam eğilimleri, adayın akademik ve mesleki beklentileri ile ilgili bütünleşik bir değerlendirme yapabilme becerisinden uzak olduğunu ifade etti. Yapay zekâ algoritmalarından temel beklentinin öngörü becerisi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ergüzel bu algoritmaların adaylara rehberlik edecek öngörü becerisinin henüz yeterli olmadığını söyledi.

YAPAY ZEKÂ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK REVAÇTA

Yapay zekâ mühendisliği bölümlerinin revaçta olduğunu ve adayların bu bölümleri tercih etme eğiliminde olduklarını belirten Prof. Dr. Ergüzel, "Birçok üniversitede yapay zekâ mühendisliği veya veri bilimiyle ilişkili bölüm açıldı. Günümüzdeki gelişmeler aslında yazılım dünyasındaki gelişmelerin fiziksel sistemlerden hızlı ilerlemesinin sonucudur diyebiliriz. Bu sürecin başında Elektrik Elektronik Mühendisliği ile mühendislik alanına önemli katkılar sağlanırken bu fiziksel sistemleri kontrol etmek için Bilgisayar Mühendisliği, uygulama geliştirmek için uzmanlaşmak isteyen araştırmacılar yetiştirmek ve bu alandaki işgücüne katkı sağlamak için Yazılım Mühendisliği ve son olarak yazılım alanında derinleşen ve kendi kendine öğrenen akıllı sistemler geliştirmek için Yapay Zekâ Mühendisliği bölümleri açıldı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde ve ilgili tüm paydaşların etkin katılımıyla hazırlanan "Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi 2021-2025” özellikle ülkemizde Yapay zekâ alanında yetişmiş mühendis ihtiyacının da altını çizmektedir.