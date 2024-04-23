Bursa Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı Türkiye’nin yerli otomobili olan Togg Mudanya Jandarma Komutanlığına tahsis edildi.

Yerli ve milli olarak üretilen Togg, Mudanya Jandarma Komutanlığını tahsis edilmesinin ardından araç filosuna dahil edildi. Türkiye’nin yerli gururu TOGG otomobili İçişleri Bakanlığına bağlı polis ve Jandarma ekiplerine tahsis edilmeye başlamasıyla filolarında görülmeye başladı. Jandarmaya tahsis edilen Togg bant çıkışı Jandarmaya ait renklere ve amblemlere boyanarak Jandarma ekiplerine teslim edildi.