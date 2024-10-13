Bursa Uludağ Ünivesitesi (BUÜ) kampüsünde 30 Haziran’da meydana gelen büyük yangında zarar gören arı kovanları yenilendi. Bursa Bal Üreticileri Birliği ile Uludağ Arıcılık Derneği destekleriyle alınan yeni kovanlar, kampüs içerisindeki yerlerine yerleştirildi.

Haziran ayının sonunda tarihinin en büyük yangınıyla karşı karşıya kalan BUÜ, felaketin izlerini silmeye devam ediyor. Kampüs içerisindeki çiftlik hayvanlarının herhangi bir zarar görmediği yangında, 30 arı kovanında hasar olduğu tespit edilmişti. Bursa Bal Üreticileri Birliği ve Uludağ Arıcılık Derneği, kovanların yenilenmesi ile arı takviyesi yapılması amacıyla üniversiteye destek oldu. Hazırlanan arı kovanları BUÜ Arıcılık Geliştirme ve Uygulama Merkezi’ne (AGAM) teslim edildi.

Arılardan her yıl önemli miktarda bal ürettiklerini aktaran AGAM Müdürü Prof. Dr. İbrahim Çakmak; “Hasat planlaması yaptığımız bir zaman aralığında yangına maruz kaldık. O yüzden de bu yıl bal ve diğer arı ürünleri üretimimiz ciddi miktarda düştü. Kayıplarımızdan ötürü bizi arayan ve katkı sağlamak isteyen arıcılarımız oldu. Kovan ve arı bağışı yapmak istediklerini ifade ettiler. Bu durum bizi fazlasıyla memnun etti. Bu bağışlarla yanan kovanlarımızın büyük bir geneli yerine koyuldu. Özellikle bu yıl ana arı kursu verdiğimiz ve üniversitemiz ile işbirliği protokolü bulunan Bursa Bal Üreticileri Birliği başkanı, üyeleri ve Uludağ Arıcılık Derneği başkanı, üyeleri ve diğer arıcılarımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Zor zamanlarda yardımlaşmanın önemine vurgu yapan Prof. Dr. İbrahim Çakmak, “Onlar bizi en zor günlerimizde arayarak destek verme talebinde bulundu. Bizler de bu arıcılarımızın her zaman yanında olacağız. AGAM’da yangın sonrası yoğun bir çalışma yapıldı. Arıların sayılarını artırmanın yanında detaylı bir koloni yönetimi, bakım-besleme yapıldı. Gelecek yıl araştırma ve üretim için yeterli sayılara ulaşmış olduk. Arıcılarla işbirliğimiz her alanda zaman ve mekân kısıtlaması olmadan devam edecektir. Bundan sonraki yıllarda gücümüz yettiğince ve olabilecek tüm imkânlarımızla üreten ve ülkemize katkı sağlayan arıcılarımıza destek vermeyi sürdüreceğiz” dedi.